Får en spesiell sesongstart

– Jeg visste jo at vi skulle møte Mjølner to ganger neste år, men det er klart at det blir spesielt å møte dem allerede i serieåpninga. Også i Narvik der jeg har familie og venner. Det er ingen tvil om at datoen 14. april 2018 kommer til å kverne i hodet mitt fra nå og frem til kampstart, smiler Andreas Markussen, som var Mjølner-spiller fra han var syv år gammel og helt til han flyttet til Alta.

Møter gamle kjente

Spilleplanen for de to avdelingene i PostNord-ligaen ble offentliggjort i går, og Alta IF møter som nevnt Mjølner borte i første serierunde. Deretter venter Hønefoss hjemme, Odd 2 borte, Fram hjemme og Raufoss borte. Hjemmekampen mot Mjølner spilles i Finnmarkshallen 14. juli.

– Det som er spesielt med den første kampen er at vi har fokus mot den i hele oppkjøringa. Den er den matchen vi tenker på mens vi forbereder oss til 2018-sesongen. Nettopp derfor betyr det litt ekstra for meg at det er Mjølner som står på motsatt banehalvdel om knappe fire måneder. Jeg skal hjem til Narvik en tur i romjula, og da blir serieåpninga helt sikkert et samtaleemne, sier Markussen, som kjenner godt til de fleste av spillerne som sørget for at Mjølner rykket opp denne sesongen.

– De tidligere Alta IF-guttene Simon Evjen og Mathias Nicolaisen er nok velkjent for de alle fleste her oppe. I tillegg har de gode spillere som Aleksander Torvanger og Børge Henriksen. Jeg har bare spilt mot Mjølner én gang i Alta IF-trøye, og det var for Alta 2 i år. Da imponerte dette Mjølner-laget meg veldig. Det er ingen tvil om at vi står overfor en svært tøff utfordring. Som nyopprykket lag på hjemmebane er det voldsomt mye energi som skal ut i sesongens første kamp, så vi må være godt forberedt, fastslår midtstopperen, som kom til Alta i januar 2013.

Gode lag i avdelinga

Interessante motstandere er definitivt ingen mangelvare neste sesong. Alta IF skal blant annet møte Elverum og Fredrikstad, som begge rykket ned fra OBOS-ligaen i år. I tillegg er det mange andre ambisiøse klubber som helt sikkert har store planer for 2018.

– Det er klart at det er enkelte kamper som stikker seg ut. Det er vanskelig å komme utenom Fredrikstad, som har hatt en trøblete tid. Men de har fortsatt et stort navn, et flott stadion og ikke minst Per-Mathias Høgmo som nye hovedtrener. For mange lag i denne avdelinga vil det nok være en slags cupfinalefølelse når de møter Fredrikstad. Jeg tror også Elverum blir vanskelig å slå. De var ikke langt unna å berge plassen i OBOS-ligaen, kommenterer Markussen.

Alta IF møter for øvrig Fredrikstad hjemme 7. juli, og avslutter sesongen med bortekamp mot Høgmo & co 27. oktober.

– Det er en spennende avdeling med mange gode lag. Det krever at vi må mobilisere for fullt til hver eneste kamp, ikke bare mot de største klubbene, fastslår 30-åringen.

– Det blir også morsomt å møte Raufoss, som stakk av med andreplassen da vi feilet mot Skeid i siste serierunde i år. Det er ikke bare linken med Håvard Nome som gjør dette til en interessant duell. Vi har møttes mange ganger de siste årene, og vet at det blir to tøffe kamper.

Spent på hva som skjer

Det er fortsatt ikke avklart hvem som blir ny Alta IF-trener etter Rune Repvik. Og det er også usikkerhet rundt noen av spillerne. Men Markussen håper og tror at Alta IF skal kjempe helt i toppen også neste sesong.

– Det vil nok skje veldig mye de kommende månedene, ikke bare i Alta IF. Det er mange klubber som jakter forsterkninger, og det blir spennende å se hva vår sportslige ledelse kan få til på spillermarkedet denne vinteren. Men spillerstallen fra i år er stort sett intakt. Så vi har helt klart et ønske om å slåss der oppe. Vi har et håp, men det er selvfølgelig ingen garantier for at vi klarer det. Målet er å bygge videre på det som var positivt i år, sier han.

Nå venter en velfortjent jule- og nyttårsfeiring for Alta IF-spillerne. 8. januar starter oppkjøringen til matchen mot Mjølner.

– Det er enkelt å glede seg til å komme i gang med sesongforberedelsene, ler Markussen.