Maskot Magnus fikk Joakim som mentor

sport

– Det var en stor dag for Magnus i går, et kjempeflott opplegg, forteller mamma Ann-Kari Skaufel Hindbjørgmo.

16 maskoter

Ni og en halvåringen fra Alta var nemlig en av 16 minigutter fra hele landet som var på plass i Oslo da landslagstrener Christian Berge presenterte EM-troppen tirsdag.

De små maskotene mellom ni og 12 år smilte fra øre til øre, ikke minst da de fikk presentert sin mentorer. Magnus fikk den robuste strekspilleren og VM-helten Joakim Hykkerud, som også har familie i Alta.

Treningsøkt i Alta

– Mentorene skal etter planen gjeste klubbene til maskotene og Hykkerud ser for seg at anledningen byr seg til sommeren. Han var klar på at han gledet seg til å fiske i Altaelva, så får vi se om det lar seg løse, sier Ann-Kari til Altaposten.

Magnus er nærmest oppvokst i hallen og er i likhet med sine storebrødre levende opptatt av håndball. Pappa Rune Skaufel var da også en hardtskytende bakspiller i Alta IF i velmaktsårene og har vært en sentral trener i BUL de siste årene.

– Magnus spiller på BUL gutter 08, så det er veldig hyggelig at Hykkerud blir med hjem til Alta for å ha en treningsøkt i hallen sammen med kompisene og andre, sier Ann-Kari.

Innløp med heltene

Maskotene får også opplevelser for livet når de skal delta på en landslagssamling og være med på landskamp. Meningen er at de skal være med på innløp før matchen.

– Det er klart det er stort for guttene å være så tett på håndballheltene. De spiser sammen og snakker sammen, så jeg tror det betyr mye, sier Ann-Kari.

Landslagsspillerne synes på sin side at dette er et bidrag tilbake til håndballfamilien og samfunnet. Det har for Norges håndballforbund vært viktig å sette fokus på guttehåndballen, for å styrke rekrutteringen. Mesterskapssølvet i Frankrike var et godt bidrag til akkurat det, så er spørsmålet hvordan det går i EM i januar. Vi tipper det er noen smårollinger som blir sittende klisteret foran skjermen for å se på Hykkerud & Co...