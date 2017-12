Har fått smaken på håndball

sport

Han kom fra Sveits til Alta som utvekslingsstudent i høst og hadde før han reiste nordover aldri spilt håndball tidligere. Men da Mathieeu Machler havnet hos idrettsfamilien Mofoss var det naturlig å bli med vertsbror Sondre (Thoresen Mofoss) på trening.

– Jeg hadde aldri spilt håndball før, men jeg har stått litt i mål i fotball og hadde også tre års erfaring fra vannpolo. Så da jeg ble med Sondre på håndballtrening forsøkte jeg å stå litt i mål, og det gikk vel egentlig greit, sier 17-åringen, som aldri har fryktet skuddene til hans nye lagkamerater i BUL.

– Nei, redd har jeg ikke vært, men det er langt fra enkelt selv om jeg hadde litt målvaktfeeling med meg fra vannpolo. Men det jeg i alle fall kan si er at håndball er veldig artig, så denne idretten skal jeg fortsette med når jeg kommer hjem, sier 17-åringen, som i forrige uke startet kampen mot Alta IFs rekruttlag som avsluttet høstsesongen i 3. divisjon i Nord-Norge.

Hjem til 1. divisjonsspill

I hjembyen Fribourg er ikke håndball særlig stort, og han har derfor ingen kompiser hjemme som spiller håndball. Likevel har han planene klare når han neste år reiser hjem etter utvekslingsåret i Norge.

– Det er 20 minutter med tog til Bern der håndball er en mye større sport enn i Fribourg. Der har de også lag som spiller 1. divisjon i G19-klassen, så planen er å forsøke meg hos dem, sier han på imponerende godt norsk til tross for kun fire måneder i Norge.

– Det var Sondre som tok deg med på trening, så hvordan er det å konkurre med nettopp han om spilletid?

– Det er ingen problem. Sondre er en mye bedre målvakt enn meg og føler nok ikke så stor konkurranse. Men på gode dager kan jeg også stå brukbart. Jeg ser bare fram til resten av sesongen og håper at jeg utvikler meg mer før jeg drar hjem, avslutter Machler, som altså spiller i 3. divisjon få måneder etter at han ble introdusert for sporten.