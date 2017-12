Vekker liv i RIL

sport

Etter flere tunge år med syltynn spillerstall og begrenset entusiasme valgte klubben å legge ned herrelaget etter 2016-sesongen. Rafsbotn IL har en stolt historie, men det var ikke nok til å holde seniorsatsingen gående.

Det skulle imidlertid ikke ta så lang tid før et par av ildsjelene i RIL begynte å jobbe med comebackplaner. Aleksander Johansen, som var Håvar Nyheims assistentrener i 2016, slet med å akseptere at det var slutt for alltid. Han, Martin Hansen og Håvar Nyheim tok et hvileår i fjor. Men nå jobber de målrettet for å skape et nytt fotballeventyr i Østre Alta. Og de har fått en velkjent svenske med på laget.

– Vi visste at vi måtte få på plass en hovedtrener med et stort navn hvis vi skulle lykkes med et slikt prosjekt. Det har vi klart. Etter mange gode samtaler det siste året fikk vi muligheten til å sikre oss underskriften til Tomas «Hula» Johannesson, og vi er stolte over å kunne presentere han som klubbens nye A-lagstrener. Dette blir knall, fastslår en svært fornøyd Aleksander Johansen.

De to kjenner hverandre godt gjennom mange år som henholdsvis oppmann og assistenttrener i Alta IF. Johannessen gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

– Jeg kjenner til RILs historie. De var veldig gode for mange år tilbake, og har et navn i finnmarksfotballen. Jeg vil gjerne hjelpe til med å få klubben tilbake på fotballkartet. Det er en tøff oppgave, for vi starter helt på «scratch». Men jeg har trua på at vi kan klare det, kommenterer Tomas «Hula» Johannesson, som valgte å trekke seg tilbake da kona Kathrine ble alvorlig syk. Nå føler han seg klar til å komme tilbake.

– Kathrine er friskmeldt, og det er selvsagt en enorm lettelse. Dette gjør at jeg kan bruke litt energi på fotballen igjen. I så måte passer oppgaven i RIL meg bra. Støtteapparatet er meget bra, så jeg trenger ikke å være med på absolutt alt. Jeg gjør også dette for å hjelpe Aleksander, som har lyst til å bli hovedtrener en gang. Vi kjenner hverandre svært godt og det er hyggelig å kunne støtte han på veien, smiler «Hula».

