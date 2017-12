Mari (14) skal spille 1.-divisjonsfotball

sport

Det er under en uke siden 15 år gamle Kirsten Helsvig Nilsen skrev under for 1.-divisjonsklubben fra Bossekop. Nå henter BUL nok et stortalent fra Alta IF.

14-åringen Mari Ek Esjeholm satte mandag ettermiddag navnetrekket på en ettårsavtale med naboklubben i vest, og skal i likhet med Helsvig Nilsen være et fullverdig medlem av A-lagstroppen. Det vil si at hun stiller på lik linje med de mer etablerte spillerne når trenerteamet skal plukke ut en førsteellever neste år.

– Jeg har trent fast med BUL i hele høst, og det har gått veldig bra. Utviklingen har skutt fart siden jeg fikk muligheten til å trene med spillere som holder et godt 1.-divisjonsnivå. Så da BUL kom på banen med et kontraktsforslag var det vanskelig å si nei. Jeg kommer til å savne lagvenninnene mine i Alta IF, men denne sjansen kunne jeg ikke la gå fra meg, sier Mari Ek Esjeholm til A-sporten.

For knappe tre måneder siden ledet 14-åringen Alta IF til seier i kretsmesterskapet i Finnmark. I småjenteklassen! Så i stedet for å ta steget opp i jenteklassen i 2018 blir det seniorfotball for den lovende midtbanespilleren.

– Det blir en helt ny treningshverdag, og nivået på både trening og kamp vil være noe helt annet enn det jeg er vant til. Men jeg gleder meg stort til å ta fatt på den utfordringen. Jeg har som nevnt trent en del med laget i høst, så jeg vet hva jeg går til, fastslår hun.

BUL-trener Odd Inge Johansen er glad for at Ek Esjeholm valgte å takke ja til kontraktstilbudet.

– Alta har klart å skape en kultur der vi setter individet i fokus, og det ser vi resultatet av her. Alta IF kunne enkelt beholdt henne. I stedet for gjør klubben det som er best for Mari, nemlig å gi henne sjansen på et høyere nivå. Jeg er utrolig glad for at vi har fått i stand denne avtalen, kommenterer Johansen.

