Inspirert av sekundstrid

Hun var veldig nær da sesongens tre første renn i Skandinavisk cup ble arrangert i finske Vuokatti denne helga.

Tett bak suveren vinner

Det startet med 10 kilometer fristil, som tradisjonelt sett har vært Emilie Kristoffersens sterkeste distanse. Og Alta-jenta skuffet ikke. Hun gikk inn til en meget sterk femteplass i rennet der samtlige på pallen var norske. Tiril Udnes Weng vant suverent foran Lovise Heimdal og Silje Øyre Slind. Bardu-jenta på andreplass var nesten 20 sekunder bak Udnes Weng. Kristoffersen var 25 sekunder bak vinneren, og hadde bare to sekunder opp til en plass på pallen.

– Jeg er godt fornøyd med å kjempe om en plassering helt der oppe, men samtidig er det surt å bare være et par sekunder fra en pallplass. Jeg skulle gjerne hatt et senere startnummer slik at jeg kunne gått på tidene til de som var foran meg på resultatlista. Da tror jeg faktisk det kunne sett annerledes ut, sier Emilie Kristoffersen, som var litt skuffet rett etter løpet.

– Man går jo gjennom løpet i hodet og tenker at jeg kanskje kunne tatt et sekund her og der. Det blir gjerne sånn når man er så nært. Men slik er gamet, fastslår hun.

Gjorde feil på sprinten

I lørdagens sprint hadde ikke Kristoffersen marginene på sin side. Hun ble nummer 32 på prologen, og klarte dermed ikke å ta seg til kvartfinale. Sprinten ble vunnet av fredagsvinner Tiril Udnes Weng.

– Jeg har som regel tatt meg videre på skøytesprintene, og trodde jeg skulle klare det også denne gangen. Jeg startet bra og lå godt an, men så gjorde jeg et skikkelig feilskjær i en nedoverbakke og mistet masse fart. Da gikk sekundene fort, og jeg klarte aldri å ta meg inn igjen, forteller Kristoffersen, som hadde veldig lyst til å gå kvartfinale.

– Jeg tror det kunne blitt en artig affære. Løypa passet meg egentlig bra. Men det nytter dessverre ikke når man gjør slike feil.

Søndag var det 10 kilometer klassisk på programmet, og denne gangen ble det finsk seier. Johanna Matintalo var 4,6 sekunder raskere enn Tromsø-jenta Anna Svendsen, som ble nummer to. Emilie Kristoffersen gikk inn til tiendeplass - 35,8 sekunder bak Matintalo.

– Jeg er godt fornøyd med plasseringen. Dette var en løype med veldig mye staking, og det er ikke min sterkeste side. Så en plass blant de ti beste er absolutt innafor, smiler Emilie.

Gode nordnorske prestasjoner

De nordnorske løperne med Anna Svendsen, Lovise Heimdal og Emilie Kristoffersen i spissen har all grunn til å være fornøyde med det som ble prestert i Finland.

– Laginnsatsen har vært skikkelig sterk i sesonginnledningen. Vi hadde hele fem løpere som gikk verdenscup i Lillehammer, og vi fulgte det opp med en god helg i Vuokatti. Det legges merke til at vi har et så godt team. Vi hører det ofte i miljøet, og det er klart at det er moro og inspirerende for oss. Vi pusher hverandre opp og frem, fastslår hun.

Til Sverige på nyåret

Neste renn i Skandinavisk cup arrangeres i svenske Piteå 5.- til 7. januar. Da går kvinnene 10 kilometer fristil, sprintrenn i klassisk stil og 20 kilometer fellesstart i klassisk stil.

– Jeg har som mål å klare pallplass i Skandinavisk cup, og jeg gleder meg til å prøve igjen i Piteå. Løypene i Vuokatti skilte ikke så mye. I Piteå er traseen mer lik det vi er vante til, så jeg har tro på at det er mulig å kjempe om seieren på 10 kilometer fristil. Jeg skal først gjøre en god treningsjobb i jula. Deretter bruker jeg sprintrennet i klassisk fredag 5. januar som oppvarming til fristilrennet dagen etter, avslutter Kristoffersen.