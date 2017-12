Garanterer løp, men ikke NM-status

sport

Siden noen stiller i flere klasser viser påmeldingen 26 startende i helgas NM i Karasjok, men det reelle deltagerantallet er av samme grunn langt lavere. At scootercrossen er nede i en bølgedal er tydelig og per i dag er det ikke nok påmeldte i noen av klassene til at løpet får NM-status.

Fra Alta er kun Jan Even W. Romsdal og Patrick Lillevik påmeldt, men disse stiller i rekruttklassen som ikke er NM-klasse. Fra Hammerfest er Alexander Wæraas og Ole Herman Sjøgren påmeldt i NM-klassen pro stock, mens Marius Ulriksen stiller i pro open. I tillegg er alle disse tre hammerfestingene påmeldt i supercross-NM sammen med klubbkamerat Martin Mjelde Muller. Han er for øvrig den eneste påmeldte kjøreren i klasse semi pro stock som heller ikke er NM-klasse.

Med andre ord; 4-2-seier til Hammerfest.

– Dette må være historisk. Jeg kan i alle fall ikke huske at påmeldingslista i et NM i scootercross noen gang har vist flere fra Hammerfest enn fra Alta, sier landslagstrener Pål Grøtte som har studert påmeldingslista godt.

Han mener å vite om flere aktive scootercrosskjørere rundt om i landet som ikke står på påmeldingslista.

– At kjørerne får mulighet til å konkurrere så tidlig i sesongen er heller ikke vanlig, og trolig historisk det også, så her burde alle landets kjørere benyttet anledningen, legger han til.

Påmeldingen fortsatt åpen

Karasjok motorklubb har i håp om å få flere påmeldte valgt å holde påmeldingen åpen helt fram til løpsstart, men for at klassene skal få NM-status kreves det minst ti startende i supercross, open og stock, samt seks i dameklassen.

– Per i dag er vi nærmest i supercross der vi har ni påmeldte, mens det kun er påmeldt fem i open, seks i stock og én i dameklassen, sier stevneleder Dan Vidar Rasmus som likevel garanterer at det blir løp.

– Vi har jobbet hardt for å få dette stevnet i havn og veldig mye er allerede gjort, så løp blir det uansett. Jeg vil derfor oppfordre flere til melde seg på så fort som mulig og samtidig bidra til å fjerne all usikkerheten rundt om de forskjellige klassene får NM-status, sier Rasmus.

Sitter på gjerdet?

Også stevnelederen mener å vite om mange flere som har mulighet til å stille til start.

– Mulig de sitter på gjerdet og venter for å se om løpet får NM-status, men når mange gjør det på den måten blir det aldri mer NM-løp i Norge. Og når de som har kortest reisevei ikke melder seg på så ender det ofte med at de som har lengst kjørevei melder seg av. Vi ser at flere som har vært påmeldt, spesielt fra Midt-Norge, nå har meldt seg av. Oppfordringen fra vår side blir at de likevel tar turen, sier Rasmus som derimot er kontaktet av flere finlendere som vurderer å komme til Karasjok.

– Helgas løp blir det første i Skandinavia og flere finlendere har bedt om informasjon. Så jeg har fortsatt tro på at det blir nok påmeldte, i hvert fall til at vi får NM-status på supercrossen, sier stevnelederen.

Da de utenlandske kjørerne ikke kan bruke samme påmeldingslink som de norske pleier de finske kjørerne sjeldent å melde seg på før de ankommer arrangørbygda. Hvert fall er det erfaringen man har i Karasjok.

I sosiale medier snakkes det om at flere ikke har fått trent på sine nye scootere eller fått nymaskinen klar til kjøring. Det mener landslagstrener Grøtte er en tynn unnskyldning.

– I så fall blir dette løpet en meget god anledning til å komme igang. Og de som eventuelt ikke har fått nyscooteren klar har som regel ikke problemer med å skaffe seg en annen. Mange sitter fortsatt med fjorårets maskiner og selvfølgelig er det mulig å bruke dem selv om man har skaffet seg en ny, sier Grøtte før han avslutter:

– Vi må sette pris på den jobben de gjør og har gjort i Karasjok. Det kan man kun gjøre ved å melde seg på, møte opp og delta.