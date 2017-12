sport

Allerede klokken 17.00 begynner moroa med damekamp mellom BUL 2 og Alta IF. Men det er ikke de lokale kvinnelige håndballspillerne som er hovedattraksjonen denne gangen.

Har ikke avgitt poeng

Rett etter lokaloppgjøret er det nemlig klart for et fyrverkeri av en prestisjekamp mellom de to beste herrelagene i 3. divisjon - BUL og Alta IFs rekruttlag. BUL leder serien, men har to tap på ni kamper. Alta 2 har på sin side ikke avgitt et eneste poeng i de seks kampene de har spilt denne sesongen.

– Jeg er veldig godt fornøyd med det guttene har prestert innledningsvis. Spesielt bortekampene mot Sørreisa/Bardu/BOIF og Ankenes var imponerende. Da besto kamptroppen av bare åtte spillere, så det var veldig sterkt å vinne begge matchene. På hjemmebane har vi hatt litt flere å velge blant, forteller Knut Roger Lillemoen i Alta IFs trenerteam.

Med seier i BUL-hallen i kveld vil begge klubbene ha 14 poeng, og gjestene har da fortsatt tre kamper til gode på rivalene.

– Kveldens oppgjør er i utgangspunktet en helt ordinær rekruttkamp for oss. Det handler først og fremst om å gi spilletid til de som ikke har spilt så mye 2.-divisjonshåndball. Vi kan ta med tre spillere under 21 år som spilte mot Skarphedin på søndag, pluss de som ikke var i aksjon. Erlend Toft, Marius Berg og Marius Dahl er de tre utvalgte denne gangen, sier han.

Kan ikke rykke opp

Med A-laget trygt plassert over nedrykksstreken i allnorsk 2. divisjon kan ikke Alta 2 rykke opp. Men rekruttene kan hjelpe Lødingen, TSI og Harstad inn i kampen om de to gjeveste plasseringene i 3. divisjon, og dermed snyte BUL for opprykkskvalik.

Men viktigst av alt er nok prestisjen. Dette er duellen ingen vil tape. Her snakker vi om en skikkelig førjulsgave til supporterne, som helt sikkert kommer til å lage liv og røre på tribunen i kveld.

– Det er bestandig mye prestisje på spill når BUL og Alta IF barker sammen på håndballbanen, så det er klart at vi har litt ekstra lyst til å vinne akkurat i kveld. Det er bare artig med litt vennskapelig rivalisering, smiler Lillemoen.

– Vi gleder oss veldig til å møte Alta IF-guttene. Det er divisjonens to beste lag som møtes, og da står det selvfølgelig litt på spill. Vi elsker kamper som dette, fastslår BUL-trener Rune Skaufel.

Spennende helaften

Han og spillerne har et sterkt ønske om å avslutte første del av sesongen på en god måte.

– Det har blitt mange kamper på guttene denne høsten og vinteren. De har spilt seriekamper i 3. divisjon, den nordnorske 18-årsserien, Lerøy-kvalifisering og Lerøy 2-serien. De har tatt store steg. Å spille kamper er den beste treningen, og det ser vi på utviklingen til hver enkelt spiller. Nå skal vi sette et verdig punktum for 2017, sier BUL-bossen.

Han håper Alta 2 stiller med det beste laget de har tilgjengelig slik at tilskuerne får maks valuta for inngangspengene.

– Vi ser frem til en nydelig helaften med håndball. Først gir vi publikum to spennende lokaloppgjør i BUL-hallen, og så venter VM-kvartfinalen mellom Norge og Russland hjemme i godstolen rett etterpå. Vi håper på smekkfull hall i kveld, avslutter Skaufel.