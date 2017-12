Roer ned med badstue, squash og badminton

sport

Finn Hågen Krogh blir igjen i Davos et par dager før han reiser til Toblach der neste verdenscuprenn går av stabelen til helga. I et intervju med VG bekrefter landslagstrener Tor Arne Hetland at tverrelvdalingen skal ha noen rolige dager.

– Han er igjen i Davos hvor han skal ha et par rolige dager og kose seg. Det blir badstue, squash og badminton, forteller Hetland til VG.

Det spekuleres i om Krogh, som har tatt steget fra sprintlandslaget tibake til allroundlandslaget, har trent for hardt i sesongoppkjøringen.

– Han har gått litt opp i volum kontra forrige sesong, og så har det vært tre uker i høyden istedenfor to. Det kan være blant årsakene. Men vi diskuterte opplegget før sesongen, og da var vi enige om at det skulle være slik, sier Hetland.

I VGs sak sier Hetland blant annet at rennene i Toblach ikke nødvendigvis er siste sjanse for 27-åringen fra Alta.

