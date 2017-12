Blir med til Toblach

sport

Etter nok en konkurranse svakere enn ønsket sa Finn Hågen Krogh til VG i går at han vurderte å droppe verdenscuprennene i Toblach og i stedet reise hjem. Men før en avgjørelse ble tatt skulle han sankke nærmere med trenerteamet.

Mandag formiddag ble laget offentliggjort og på lista over de 14 utøverne som reiser til Toblach står navnet til tverrelvdalingen. Det betyr at han ikke vil prioritere trening i hjemlig miljø framfor å møte verdenseliten i Italia.

Lørdag står 15 kilometer fristil på programmet i Toblach og søndag venter klassisk jaktstart.

– Lørdagens 10/15 km er en meget relevant distanse med hensyn til OL, og vil gi oss en ytterligere pekepinn på hvem som kan gå den samme distansen i PyeongChang, sier landslagssjef Vidar Løfshus til skiforbundets nettside.

Disse to konkurransene er de siste før Tour de ski starter med fristilssprint og 15-kilometer klassisk i sveitsiske Lenzerheide nyttårshelga.

– Finner jeg ikke formen i løpet av de to neste helgene er jeg ikke kvalifisert for Tour de ski, sa Krogh til Altaposten før helgas konkurranser.

Krogh falt i prologen på lørdagens sprint og tok seg ikke til finalen, men sa selv at han hadde bra fart og at fallet ødela. På 15-kilometer fristil fikk han ikke opp farta skikkelig og endte på en 27.plass - over halvannet minutt bak franske Maurice Manificat som vant rennet.

Disse er tatt ut:

Menn:

Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski

Niklas Dyrhaug, Tydal IL

Sjur Røthe, Voss IL

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Kvinner:

Marit Bjørgen, Rognes IL

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Thea Krokan Murud, Søre Ål IL

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Ragnhild Haga, Åsen IL

Kathrine Harsem, IL Varden Meråker

Heid Weng, IL Bul