Ledet Alta IF til seier

sport

Alta - Skarphedin 30-24:

Alta IF klatret over nedrykksstreken etter to seiere på hjemmebane. Fredag slo de Bravo 34-31, og søndag var det bunnlaget Skarphedin som fikk unngjelde.

Søndagens match var jevn, men Alta IFs håndballherrer rykket fra på slutten og vant 30-24 over divisjonens svakeste lag. Fredrik Bruer storspilte i angrep, og etter kampen var han svært godt fornøyd.

– Kampen gikk bra. Det er alltid fint å vinne på hjemmebane, sier Bruer til A-sporten.

Bruer ble toppscorer både på fredag og søndag med syv mål i begge kampene. Selv fremhever han innsatsen til lagets målvakter Erlend Toft og Erlend Vikdal.

– Vi har to gode keepere bak oss som spilte veldig bra gjennom hele kampen. Det gjør det lettere.

– Vi slurvet litt i starten av kampen, men tok oss opp etter hvert. På slutten hadde vi ganske god kontroll, legger han til.