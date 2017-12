Vikarierer for Barosen

sport

– Jeg vet ikke om jeg vil kalle det skjebnekamper, men det er ingen tvil om at de er utrolig viktige, sier Alta-trener Ottar Pettersen.

Allerede i kveld tar Alta imot Bravo i Altahallen. Tromsøværingene ligger to plasser over nedrykksstreken med fire poeng ned til Alta under streken. Søndag kommer bunnlaget Skarphedin på besøk og Ole Henrik Kristiansen har sagt ja til å spille begge kampene.

Erstatter Barosen

Det har lenge vært klart for Pettersen at Petter Barosen, laget stoppscorer, ikke er tilgjengelig i helga. Derfor har Pettersen brukt mye tid på å forsøke å få Kristiansen tilbake på banen, omså kun denne helga, men forhåpentligvis også over en lengre periode. Nå får han hvert fall det første ønsker oppfylt.

– Ole Henrik har vært en god del på trening den siste måneden og jeg håper det beviser at han har lyst. Men han blir i alle fall med i helga og det er vi veldig glad for siden Petter er bortreist.

Kristiansen har en fortid i Alta IF, men vendte tilbake til BUL der han en stund var spillende trener. Men i januar kom meldingen om at han la opp grunnet manglende motivasjon.

God bredde i Bravo

Skarphedin har ikke Pettersen fokusert så mye på. For først er det Bravo som gjelder.

– Vi har fullt fokus inn mot Bravo som har et bra mannskap. De har kroaten Domagoj Ferencina som styrer det meste av spillet, men de har også Brage Brendgen (BUL-gutt) på streken og vi vet alle hva han kan prestere. I tillegg har de en målvakt som har vært veldig god i høst, venstrehendte Simon Gabrielsen og gode kantspillere.

– Betyr det at det hjelper lite å ta kroaten ut av kampen?

– De har i alle fall mange andre som blir farlige. Så vi må prestere over hele linja for å vinne denne kampen, og det vet vi, sier Pettersen som også får møte en tidligere lagkamerat, Eirik Engelsen , som er trener i Bravo.

Sterkere hjemme

Søndagens motstander har vist en tendens til å være bedre hjemme enn borte.

– Det virker som de klarer å mønstre et sterkere lag på hjemmebane og vi får håpe det er tilfelle også i helga, sier Pettersen med et smil før han legger til:

– De ligger der de ligger og vi ligger der vi ligger. Det betyr at kvaliteten har vært dårligere enn hos resten av lagene.

Så tilbake til begrepet «skjebnekamp». Ender det med to tap ser det ikke veldig bra ut med tanke på at man tar juleferie under nedrykksstreken med fire poeng etter 12 kamper. Det positive er at Vestli, som ligger rett over streken allerede har spilt 12 kamper og kun er to poeng foran.

– Ting ser helt klart lysere ut om vi tar fire poeng i helga, men taper vi begge nytter det i alle fall ikke å grave seg ned. Det er treningshverdagen vi må fokusere på og jeg ønsker at alle byens beste spillere vet at det er på trening man blir bedre, avslutter Pettersen.

Forventer at det blir knalltøft,

Inngangen til kampen fra vår del er at vi skal vinne.

har tro på at vi skal levere en god pakke både i kveld og søndag.

ikke fokusert så mye på den kampen enda.

Fullt fokus mot Brtavo.

De har en del fysisk bra spillere, som styrer det beste.

brage Brendgen kjenner vi.

Simons Gabrielsen, venstrehånd, veldig bra.

Gode kantspillere og en god målvakt som har stått bra i høst.

Holder ikke bare å ta ut kroaten.

Må være bra hele linja.

Petter er bortreist.

Vært avtalt lenge.

Derfor Ole Henrik er hentet inn.

Ole Henrik kommer inn.

Værty en del på trening.

Ikke sånn at han plutselig kommer ed.

Jacob Bjerrang kommer etter jul. .