Ut på nye eventyr

BUL-guttene var utrolig nære en plass i den landsomfattende Lerøyserien, men hadde ikke marginene på sin side i kvalifiseringen. Skuffelsen varte imidlertid ikke så lenge. For en måned siden fikk de tilbud om å delta i en Lerøy 2-serie, der åtte lag som nesten klarte kvaliken fikk sjansen til å være med. Det takket klubben ja til, og kommende helg er det klart for den første av tre kamphelger.

– Vi møter Toten, Venstre-Bærum, Stavanger og Klæbu. Det blir fire tøffe kamper, men vi gleder oss veldig, kommenterer Niclas Lindholm Andersen, Matias Skaufel Hindbjørgmo, Kristian Karlstrøm og Torkel Haraldstad Hanssen.

God utviklingsarena

Det var Lillestrøm Topphåndball som tok initiativet til Lerøy 2-serien, der samtlige åtte lag som endte på tredjeplass i sine respektive kvalikpuljer ble invitert. Og det er i nettopp Lillestrøm den første runden spilles.

– Vi var ett fattig mål unna en plass i Lerøyserien, så det er ikke slik at vi frykter lagene sørfra. Vi vet at vi har nivået inne hvis vi spiller opp mot vårt beste. Jeg forventer jevne og spennende kamper. Det er artig at vi får sjansen til å spille i denne serien, kommenterer Matias Skaufel Hindbjørgmo, som får bekreftende nikk fra sine lagkamerater.

– Det er mer trøkk i kamper som dette. Vi er nødt til å prestere på et høyt nivå for å ta poeng mot disse lagene, og den utfordringen trigger oss veldig. Vi ønsker å bevise både for oss selv og alle andre at vi holder nasjonalt nivå, sier Niclas, Kristian og Torkel.

Takker sponsorene

BULs talentfulle unggutter får bra matching i 2. divisjon. Men det er ingen tvil om at deltakelse i en slik serie betyr noe ekstra for spillerne.

– Vi har et sterkt ønske om å utvikle oss videre. Det handler om å ta det neste steget, både individuelt og som lag. Å delta i Lerøy 2-serien er helt optimalt i så måte, smiler kvartetten.

Selv om Lerøy 2-serien er anerkjent av Norges håndballforbund er det ingen reisefordeling, noe som betyr ekstra kostnader når man kommer fra Finnmark. Men én av de tre kamphelgene spilles i Alta, noe som gjør at BUL «kommer unna» med to reiser sørover.

– Vi er glade for at lagene sørpå var interessert i å komme nordover for å spille kamper. Det blir moro å spille på hjemmebane, samtidig som det naturligvis hjelper oss økonomisk. Men det har likevel blitt en del ekstra dugnadsarbeid. Heldigvis har vi fått noen lokale sponsorer med på laget som gjør ting lettere. Vi setter stor pris på alle som har hjulpet oss, avslutter de fire kampklare BUL-guttene.