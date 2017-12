Forventer tøff sesongåpning

sport

– Det ser ut som at det blir mye vind på fjellet, spesielt på lørdag. Så det ligger an til at løypa blir litt kortere enn vi egentlig hadde tenkt. Men konkurranse blir det uansett, fastslår Andreas Tømmervik i Langfjordbotn hundekjørerlag.

Det er de som arrangerer sesongens første løp for de lokale hundekjørerne, og det er ventet mellom 20 og 30 spann på startstreken. Denne gangen blir det kun kjørt 12- og 8-spann.

– Ingen juniorer eller nybegynnere har meldt seg på, så 6-spann utgår, forteller Tømmervik.

Årets løp er det første siden 2013. Lite snø har tidligere skapt problemer for arrangøren, men det er ikke noe problem denne gangen.

– Det er kjempeforhold her, og vi gleder oss til å arrangere løp igjen. Det blir morsomt, sier han.

Det er lagt opp til to dagsetapper, og arrangøren har kjørt opp syv mil lange løyper. Hvis været tillater det vil dette bli distansen for deltakerne i både 12- og 8-spann.

– Vi må bare se det litt an. Vi har en plan A, men også B og C hvis det skulle bli nødvendig. Uansett tror jeg det blir to veldig trivelige dager. Vi har også en sosial happening på lørdag som garantert blir bra, fastslår han.