Erlend stjal showet

Alta - Bravo 34-31:

Fredag kveld var det klart for sesongens første oppgjør mellom de to nordnorske 2.-divisjonslagene. Bravo har fått en bedre sesongstart enn Alta IF, men Tromsø-laget møtte et svært aggressivt og poengsultent Alta-lag i Aulaen. Hjemmelaget spilte en strålende førsteomgang og ledet 17-12 til pause, mye takket storspill av Alta IFs unge målvakt Erlend Toft.

Det ble en litt mer ujevn prestasjon etter hvilen, men Alta IF så ut til å ha god kontroll på seieren. Men i sluttminuttene reduserte Bravo flere ganger, og ett minutt før full tid var det bare ett mål som skilte. Da tok Vebjørn Slettli ansvar og sendte Alta to mål foran til stor jubel fra et uvanlig entusiastisk hjemmepublikum. Lagene scoret ett mål hver i kampens siste sekunder slik at sluttresultatet ble 34-31.

– Det smakte utrolig godt med en seier. Vi stilte med den samme backrekka i store deler av kampen, og det var tunge bein mot slutten. Men heldigvis klarte vi å ri det i land. Dette var moro, fastslår Erlend Toft, som altså bare slapp inn 12 mål i første omgang.

– Vi var veldig gode før pause. Vi styrte kampen og hadde bra kontroll. Forsvaret var bra, noe som gjorde det lettere å få inn en redning eller to. Jeg synes det har vært bra trøkk både på trening og i kamp etter vi begynte å vinne kamper. Nå skal vi restituere oss skikkelig, så er vi klar til å fighte om en ny seier på søndag, avslutter keeperhelten.

Fredrik Bruer ble Alta IFs toppscorer med syv scoringer. Michael Hoel Johansen, Ole Henrik Kristiansen og Vebjørn Slettli satte inn seks mål hver i det prestisjetunge "lokaloppgjøret".

Alta IF møter bunnlaget Skarphedin i Altahallen på søndag. Kampen starter klokken 15.00.