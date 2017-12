sport

Kirsten ble i går tatt ut på landsdelssamling av fotballforbundet, men klubben ville også hedre den positive ungjenta.

– Hun stiller alltid strenge krav til seg selv, alltid ute etter å lære og forbedre seg, alltid inkluderende: Kirsten er et forbilde både på og utenfor banen, heter det i begrunnelsen fra Alta IF om spilleren som er født i 2002.

Det er spesielt lagspilleren som ble fremhevet.

– Lagvenninnene har alltid nytt godt av pasningene hennes, men aller mest har de fått nytte av hennes utrettelige defensive slit, enten det er for å rette opp andres feil, eller for å blokkere en målsjanse. I år har Kirstens spill og sterke tilstedeværelse vært avgjørende for at Alta 2 har hatt en eventyrlig sesong, med semifinaler i både Piteå summergames og Altaturneringa – og ikke minst seriegull i 1. divisjon, heter det.