Røa gir ikke opp BUL-spissen

sport

Toppserieklubben Røa forsøkte å hente Guro Bell Pedersen (22) fra BUL i fjor sommer, men fikk da nei. Nå har Røa igjen tatt kontakt og invitert henne på trening med toppserielaget som har mistet sin faste spiss Lisa-Maria Utland til (nettopp) utlandet.

– At de har en ledig spissplass gjør det selvfølgelig mer interessant, men jeg har vært veldig klar på min situasjon i BUL og hvordan jeg har det med fotball, utdanning og jobb i Alta. Jeg har for tiden en fin totalpakke som kan bli vanskelig å legge bort, men selvfølgelig kan jeg ikke utelukke noe fullstendig, sier BUL-spissen til Altaposten før hun legger til:

– Uansett hva det ender med så er det fint å få noen treninger med et toppserielag. Jeg kan hente litt motivasjon, kjenne på nivået og eventuelt ta med meg lærdom tilbake til BUL. Og samtidig vise meg litt fram i forhold til en senere anledning.

Hun har fått beskjed om at Røa hadde sine speidere til stede da hun scoret den ene målet i bortekampen mot Urædd da BUL vant 2-1. De de så da var tydelig nok til at de ønsker å se nærmere på hennes kvaliteter.

Nei til Grand

Etter fjorårssesongen viste også Stabæk og Grand Bodø interesse for den scoringskåte BUL-spissen. Bodøklubben, som tidligere i høst fikk nei fra Vidar Johnsen som var ønsket som trener, har også i år tatt kontakt med BUL-spissen.

– Grand inviterte meg med på treningsleir i januar, men det har jeg takket nei til.

At hun kun er 22 år betyr at toppserietoget neppe går dersom hun ikke ender opp i Røa denne gangen heller.

– Så lenge BUL utvikler seg som klubb, og vi jentene utvikler oss som spillere så kan jeg være lenge i BUL. Det betyr derimot ikke at jeg mangler ambisjoner om å ta steget, men det handler om å ta steget på rett tidspunkt. Så for meg er det viktig å få fram at dette treningsoppholdet i Røa absolutt ikke er et signal på at jeg vil bort fra klubben, avslutter Bell Pedersen som trener med toppserieklubben torsdag, fredag og søndag.