Vant Tour de Reisa

sport

Langrennssesongen for de lokale skiløperne startet med Tour de Reisa på Storslett sist helg. Det var renn både lørdag og søndag. Flere unge skiløpere fra Nordlysbyen & omegn hadde tatt turen til Nordreisa for å konkurrere, og for de aller fleste ble det en oppløftende sesongstart.

I klasse jenter 16 år vant Alta IFs Marit Klevstad Jakobsen sammenlagt, mens Kirsten Helsvig Nilsen ble nummer tre og Marianne Bredal-Hansen tok sjetteplassen.

Også i klasse menn 17 år ble det Alta-seier. Her var det Nikolay Wilhelmsen som stakk av med sammenlagtseieren foran klubbkompis Brage Bjørnstad. Hermann Fiksen ble nummer fem. I klasse menn vant Thor Eirik Skaret Monsen foran klubbkollega Ole Martin Myre Nesvold.

Også i en del andre klasser var det gode resultater av altaværingene. I klasse jenter 13 år ble Ida Finjord nummer ni, og broren Simen Finjord tok fjerdeplassen i klasse gutter 14 år. I G16 ble hans Fredrik Antonsen nummer fem og Thomas Sandberg Suhr nummer seks.

I klasse menn 18 år endte Mathias Andersen Hansen på fjerdeplass. Det samme gjorde Eirik Skoglund Dahler i klasse menn 19/20 år. Johanne Holsbø og Sirin Strand ble nummer tre i henholdsvis J19/20 og kvinner.