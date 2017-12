5,4 mill. til Finnmark

sport

Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet onsdag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2017. 150 idrettslag i Finnmark får til sammen 5,4 millioner kroner. Pengene utbetales i slutten av uke 51, opplyser Norges idrettsforbund i en pressemelding.

Alta IF er idrettslaget i landets nordligste fylke som har klart størst omsetning, og dermed får mest igjen fra sentralt hold. De mottar 618.477 kroner i vare- og tjenestemomskompenasasjon. Bossekop Ungdomslag følger på andreplass med en utbetaling på 277.644 kroner. Honningsvåg Turn og HIF/Stein får henholdsvis 225.537 og 210.977 kroner.

– Vare- og tjenestemomskompensasjon er blant de viktigste ordningene når det gjelder rammevilkår for idrettslagene – og som sørger for at idrettslagene ikke må betale avgift på frivillig arbeid. Det er en enkel og ubyråkratisk ordning som gir sårt tiltrengte kroner i klubbkassene rundt om i hele landet, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Sjekk utvalgte klubber fra fylkeslista her:

Alta Alpin & Snowboardklubb 91 kr

Alta Atletklubb 4 828 kr

Alta Biljardklubb 4 512 kr

Alta Dykkerklubb 4 702 kr

Alta Golfklubb 102 393 kr

Alta Helsesportlag 15 618 kr

Alta Idrettsforening 618 477 kr

Alta Karateklubb 8 924 kr

ALTA Klatreklubb 4 152 kr

Alta Ntn Taekwon-Do Klubb 23 817 kr

Alta Orienteringslag 8 815 kr

Alta Rideklubb 11 181 kr

Alta Skiskytterlag 81 851 kr

Alta Snøscooterforening 78 622 kr

Alta Svømmeklubb 30 602 kr

Alta Trekkhundklubb 8 772 kr

Alta Turnforening 82 496 kr

Bossekop Ungdomslag 277 644 kr

Eidebakken Idrettslag 6 815 kr

Kautokeino Motorklubb 25 958 kr

Hammerfest Fotballklubb 131 671 kr

Honningsvåg Turn & Idrettsforening 225 537 kr

Idrettslaget Frea 62 220 kr

Idrettslaget Hif-Stein 210 977 kr

Kautokeino IL 128 682 kr

Kautokeino Karateklubb 1 043 kr

Kautokeino Pistolklubb 832 kr

Kviby Idrettslag 6 548 kr

Nerskogen Idrettslag 34 764 kr

Nordlysbyen Aeroklubb 2 288 kr

Nordlysbyen Kyokushin Karateklubb 585 kr

Nordlysbyen Svømme- og Triatlonklubb 25 446 kr

Nordlysbyen Sykkel 5 667 kr

Nuvsvåg Ungdoms & Idrettslag 4 261 kr

Porsanger Idrettslag 190 327 kr

Rafsbotn IL 33 990 kr

Svalbard Turn Idrettslag 227 084 kr

Talvik Idrettslag 12 374 kr

Talvik Judo 3 021 kr

Vidir Islandshestforening 10 663 kr

Øksfjord Atletklubb 13 952 kr

Øksfjord IL 42 161 kr