Mener Viking går mot konkurs

Fredag ble det kjent at Rune Repvik ansettes som trenerutvkling i Viking. I går meldte styreleder at klubben står i fare for å måtte melde oppbud. Skal klubben unngå konkurs er de avhengig av hjelp og de ser en kommunal overtakelse eller leie av Viking stadion som den beste løsningen.

Etter et møte mandag ble flertallspartiene enige om at kommunen verken vil kjøpe eller leie stadion av Viking så lenge SR-bank krever 55 millioner i pant.

– Da må vi beslutte oppbud, sier styreleder i Viking AS Stig H. Christiansen til statskanalen.

– For oss er dette dramatisk. Det betyr at et vesentlig element i redningsplanen ser ut til å falle bort, sier Christiansen og legger til:

– Hvis det ikke kommer en annen mirakuløs løsning på plass fort, så vet alle hva alternativet er: Å beslutte oppbud sammen med styret.

Rune Repvik var trener i Alta IF da kommunen og næringslivet for noen år tilbake måtte inn å berge klubben fra konkurs. Til tross for en vanskelig situasjon klarte han likevel å skape sportslig suksess.

– Uheldig situasjon

Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, sier til NRK at situasjonen er uheldig.

– Det hadde jo vært bra om vi hadde en løsning for Viking stadion på bordet nå, men sånn som vi ser på både tallene og hvordan ting har blitt, er det ikke realisme i å få til en løsning med den holdningen banken har, sier ordføreren.

Kommunikasjonsdirektør i SR-Bank, Thor Christian Haugland, mener derimot at ordføreren og politikerne må ha misforstått saken. Han understreker at banken fortsatt er fast bestemt på å løse saken og slik unngå at Viking går konkurs.

– Vi tror fortsatt at dette lar seg løse. Vi har vært tydelige på at hvis det blir en leieavtale eller overtakelse av stadion, så kan vi vike pant i forhold til ny leier eller eier under forutsetning av at store deler av det som er gjeld knyttet opp til stadion, innfris, men vi har ikke sagt at alt må innfris, sier Haugland i samme sak hos NRK.