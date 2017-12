BUL-treneren tar et nytt år

sport

Han hadde i utgangspunktet en toårsavtale, men med mulighet for å bryte den halvveis i kontraktsperioden. Nå er det klart at Johansen har fått gjennom de kravene han stilte for å fortsette.

– Vi er veldig glade for å kunne melde at Odd Inge fortsetter som dametrener i BUL, sier styreleder Jarle Hjelmhaug til A-sporten.

Odd Inge Johansen bekrefter at han hadde noen krav og at de nå er enige.

– Kravene var litt på ytelser, men også på organiseringen rundt laget. Sist vinter hadde vi 18 jenter som var 2.-divisjonsspillere, nå har klubben like mange 1. divisjonsspillere. De fortjener et godt opplegg og jeg ønsker at vi bygger et større team med folk som kan legge ting bedre til rette for oss.

– Hva skal disse bidra med?

– Jeg ønsker blant annet et sportslig utvalg som tenker utvikling av jente- og damefotballen, som jeg kan diskutere ting med og bruke som sparringspartnere. Et sportslig utvalg som tar litt eierskap i laget, legger ting til rette og som kan bidra ut mot aktuelle spillere.

– Kan det ikke være vanskelig å få tak i folk til et sportslig utvalg, folk som har god oversikt over damefotballen?

– Ja, men det finnes folk som interesserer seg for damefotball og som kan bidra på mange måter. De må vi få tak i.

Årets assistenttrener Lise Lotte Lund Martnes har gitt klar beskjed om at hun ikke blir med videre.