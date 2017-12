Rystet motstandere i eliteserien i sjakk

sport

De som trodde ferskingene fra nord skulle bli kasteballer i eliteserien fikk en skikkelig skrell. I stedet imponerte Alta sjakklubb ettertrykkelig og ligger på en sterk 4. plass etter åpningshelga.

Fikk selvtillit

Etter fredagens åpningsrunde med tap trodde nok de fleste at det kunne bli tøft for det nyopprykkede laget.

I lørdagens oppgjør mot Black Knights sikret de en viktig 4-2 seier og selvtillit.

– Det var et Alta-lag som hadde lagt respekten igjen på hotellrommene. Harald Mikalsen, styreleder i klubben, fikk æren av å sikre klubbens første helpoeng. 27-åringen fra Langfjordbotn spilte et solid parti, og klubbkameratene fulgte opp.

– Seier på lørdag gjorde at vi kunne senke skuldrene i søndagens oppgjør mot topplaget Oslo Schakselskap. Her ville alle annet et et klart tap være ren bonus, forklarer Odd Erling Mikalsen i Alta sjakklubb.

Oslo-laget ble imidlertid rystet, selv om de hadde forsterket laget med mange ganger norsk mester Simen Agdestein. Erlend Mikalsen slo an tonen og vant et fint angrepsparti mot IM Sebastian Mihaijlov. Senere fulgte Peter Flermoen opp med seier mot FM Mats Persson.

Harald Mikalsen lå an til å kunne greie remis mot veteran og leder av Oslo SS FM Ole Chr. Moen, men greide ikke å parere angrepet. Samtidig hengte IM Benjamin Arvola i tauene mot Simen Agdestein, og det lå an til at Oslo kunne dra seieren i land.

– Men Benjamin ville det annerledes, og greide å holde norgesmesteren til remis. Da ledet Alta 3-2, og alt lå i unge Andre Z. Nielsens hender. Og hvilket parti av unge Andre, forteller en stolt Odd Erling Mikalsen.

Holdt hodet kaldt

Med hele Oslo-laget rundt brettet og sekunder igjen på klokka, holdt Andre holdet kaldt og parerte den ene trusselen etter den andre. Remis, og dermed seier til Alta med 3.5 - 2.5.

– En sensasjon, og Alta ligger nå på en knallsterk 4. plass i eliteserien. Det er utrolig bra, sier Mikalsen.