Ytterligere framgang

Fredag endte Alta IF-hopperen på 28. plass i det første av tre verdenscuprenn på Lillehammer. Lørdag klatret hun på lista og endte på 23. plass.

I søndagens renn, det første i storbakken i OL-byen, var hun etter et hopp på 112,5 meter nummer 22 etter den første omgangen. Før den andre omgang var det klart at dersom hun ledet etter sitt andre hopp ville hun sette ny personlig rekord i forhold til plassering i verdenscupen.

– Hun kommer seg ikke helt over skiene i første del av svevet, men det holder sannsynligvis til ledelse, sa hoppekspertene på NRK etter hoppet.

Hun landet på 114 meter og overtok ledelsen i rennet. Dermed ble det ny personlig rekord i verdenscupen for Alta IF-hopperen som til slutt endte på 21. plass.

– Jeg flyr litt bedre enn forventet, så da er det greit, men det viktigste for meg er at jeg har vært en del av laget. Det har vært fantastisk å være sammen med Maren (Lundby) og Silje (Opseth), to skikkelig fine personer, sa Strøm til NRK etter hoppet.

– Å hoppe i storbakken er noe av det beste som finnes Anna Odine Strøm (19) er i ferd med å snike seg inn blant de 20 beste hopperne i verden.

Silje Opseth ble nummer 20, mens Maren Lundby. som ledet trippelen etter de to første rennene, lå på andreplass etter første omgang. I sitt andre hopp landet hun på 139 meter og satte press på Katharina Althaus som var suveren i første omgang. Tyskeren svarte med 140 meter og vant dermed både søndagens renn og trippelen sammenlagt. Sarah Takanashi ble nummer tre.