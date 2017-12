TIL-veteranen tok til tårene da hun så bestemannspremien

sport

Tverrelvdalens damelag tok sesongens andre seier da de slo Vadsø 22-15 søndag. For TIL-toppscorer og veteran Anita Bakken ble det en tårevåt avslutning på oppholdet i Altahallen. For da hun sammen med Vadsøs Barbro Larsen fikk de to lagenes bestemannspriser kom tårene.

Etter at de to venninnene, som har spilt veteran-NM sammen for Alta IF, hadde snakket litt sammen gikk de til premieutdeleren. Speaker Tommy Berg fikk nemlig hjelp av Larsens datter Emma som før hun dro fra Vadsø hadde laget deler av bestemannspremiene.

– Huff, jeg er helt skjelven, sa Bakken mens tårene trillet.

– Hun hadde tegnet så fint og i tillegg perlet en figur. Jeg vet ikke hva jeg skal si til dette, men rørende var det i hvert fall, sa hun.

Og det var ikke bare gaven fra vadsøjenta Emma som rørte henne.

– Det betyr mye at vi vinner vår andre kamp, men det betyr enda mer at Helene (datteren) er tilbake etter skaden. Hun har vært ute siden i august og endelig var hun klar, sier mamma Anita (39).

20-åringen tok ansvar og prøvde seg med noen langskudd som endte med to scoringer. Og ikke nok med det, den rørte 39-åringen lot seg også imponere av resten av laget.

– I fjor var det gjerne noen få som tok ansvar. I dag satt jeg en del på benken og så at alle prøvde seg i mye større grad. Også det er fantastisk å se, sier hun.

At lagets 22 scoringer ble satt i mål av totalt 11 forskjellige spillere viser at hun har rett i det. I tillegg til Anitas fire og Helenes to scoret Alexandra Østlyngen tre, Stine Andersen tre, Anita Marie Berg tre, Laila Heimstad to, Hege Kristin Farstad en, Ellen Kathrine Nilsen en, Nina Helene Kristensen en, Kariann Evjen Sivertsen en og Guri Mjøen en.