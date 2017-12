Vant uten å imponere

sport

Mens Tverrelvdalen møter bunnlaget Vadsø søndag gjorde Alta-damene unna kampen mot jentene fra østfylket lørdag ettermiddag. Til tross for litt for mange dårlige avleveringer var det aldri tvil om at hjemmelaget var det beste laget og kampen endte til slutt med 23-16-seier til Alta.

Ingvild Eriksen satte fem spillemål, mens Johanne Wøhni Hansen scoret to i tillegg til tre fra straffemerket. Jeanette Holten Langås og Sunniva Olsen scoret tre, Sigrid Bjørneng Sagen og Helene Boberg Stordalen to mens Guro Elde, Karina Sivertsen og Maiken Nævra Mathisen satte ett mål hver.

Til tross for at Vadsø-jentene ligger sist med null poeng og 65-148 i målforskjell etter fem kamper skal de ha skryt for at de viste spilleglede og jublet både når de scoret og når egen keeper reddet.

Alta-jentene har med sine seks poeng etter åtte kamper i tillegg Tverrelvdalen bak seg på tabellen.