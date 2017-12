Vant to klasser hver

sport

Femmerturneringen i Finnmarkshallen ble arrangert i klassene småjenter/gutter og gutter/jenter. Alta IFs 2003-jenter stilte like godt lag i både J15 og J17 og kom til finale i begge klassene.

Først slo de BULs 2004-jenter med 8-2 i J15-finalen før de rett etterpå gikk ut på banen igjen for å møte BULs 2001-jenter i finalen i klasse J17. Der ble BULs damespiller Eline Hegg og lagvenninnene noen hakk for store og kampen endte med 4-0-seier til BUL.

Saken fortsetter under bildet.

Alta IFs 2005-jenter ble nummer tre i kamp med eldre jenter i klasse J15 etter at de slo BUL 2004 sitt andrelag med 3-2 i bronsefinalen. I J17-klassen kunne Nerskogen juble for tredjeplass etter 4-3 over Alta 2 i bronsefinalen.

Samme på guttesiden

Også på guttesiden ble det seier til begge klubbene. BUL 1 slo Alta 3 med 3-0 i G15-finalen, mens BUL 2 og BUL 3 gjorde opp om bronsemedaljen der førstnevnte vant på straffespark.

Finalen i klasse G17 måtte også avgjøres på straffespark. Alta IFs to lag møttes internt og 2002-guttene, forsterket med A-lagets 2001-spiller Marco Mauno Johannessen, vant til slutt 12-11 over 2001-guttene etter at det sto 5-5 etter ordinær tid.

Også i den klassen gjorde to BUL-lag opp om bronsen der BUL-01 slo BUL-02 med 6-2.