Mads klar for Eliteserien

sport

Dermed får storebror Tore Reginiussen sitt ønske oppfylt om å møte lillebror Mads i seriekamp neste sesong.

Sogndal ledet 1-0 etter hjemmekampen på Fosshaugane, men med samme resultat i Trondheim måtte det straffespark til for å avgjøre opprykket.

Sogndal scoret på sin første før Alta-gutten Reginiussen var sikkerheten selv da han startet straffesparkkonkurransen for trønderne. Deretter scoret begge lag to ganger hver før Eirik Schulze bommet på årets eliteserielags fjerde. Aslak Fonn Wintry satte Ranheims fjerde før Even Hovland gjorde det samme med Sogndals femte.

Ranheim-spiss Michael Karlsen, som scoret 1-0-målet i det 87. spilleminutt og sørget for spilleforlengelse, ble dobbelthelt da han kopierte sine lagkamerater i straffesparkkonkurransen. Trønderne kan juble for opprykk, mens Sogndal får en tøff tur hjem og til OBOS-ligaen.

– Det er vanskelig å beskrive, men vi gjør en kjempekamp og spiller Sogndal av banen. Det er fotballen som vinner i dag, sa Karlsen til Eurosport etter kampen.

Ranheim-spillerne jobber eller går på skole ved siden av fotballen, og Karlsen sendte et solid stikk til de heltidsansatte spillerne fra Sogndal som nå må ned i 1. divisjon.

– Vi møter heltidsproffer og de bør kanskje gå i seg selv. Det er fullt mulig å kombinere fotball med jobb og skole, sa han.