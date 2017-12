God start for Anna

sport

Etter et hopp på 77,5 meter endte Alta IF-hopper Anna Odine Strøm (19) på 30.plass i første omgangen og var dermed den siste som kvalifiserte seg til finaleomgangen i verdenscuprennet på Lillehammer fredag.

I andre omgang strakk hun seg ned til 83,5 meter i normalbakken og klatret med det opp til en 28.plass i konkurranse med verdens beste skihoppere.

Rennet ble vunnet av norske Maren Lundby som lå som nummer to etter første omgang,men var klart best i andre omgang da hun hoppet hele 96 meter. Silje Opseth, den tredje noske jenta som var kvalifisert for rennet, endte på 25. plass.

Jentene skal igjen i ilden både lørdag og søndag.