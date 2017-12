Andreas vant massespurten

sport

Det 35 kilometer lange Sgambeda i italienske Livigno åpnet den individuelle langløpssesongen og for talvikingen Andreas Nygaard startet sesongen meget bra. Da 300 meter gjensto var lagkamerat Tord Asle Gjerdalen i teten, med Nygaard på plassen bak. I spurten var derimot talvikingen sterkest av alle og staket i mål til seier.

– Testene hjemme i Alta har vært bra så jeg visste jeg var i god form. Men dette føles fantastisk, sa Nygaard til arrangøren etter løpet.

Da ti kilometer gjensto hadde en gruppe på 16 fått en luke til resten. Vel tre kilometer før mål kom den siste bakken som var forventet å bryte feltet ytterligere opp, men også der var det veldig mange som hang med. Dermed ble det tett ned den siste bratte bakken og inn til mål der Nygaard altså var sterkest.

– Jeg tenkte bare hold posisjonen, hold posisjonen. For da kan jeg vinne. Jeg hadde etter hvert fokus på spurten og er veldig glad for at jeg klarte det.

Andreplassen gikk til Torgeir Skare Thygesen foran Stian Hoelgaard og Morten Eide Pettersen. Nygaard gikk ikke teamprologen der alle som deltok fikk 50 poeng, men seieren ga 200 poeng i sammendraget, mens Skage Thygesen fikk 170.

Han ble også spurt om han tror han kan ta sammenlagttrøya.

– Hvis jeg ikke tror på det selv så vil jeg hvert fall ikke gjøre det. Men jeg har som mål å ta så mange pallplasser som mulig, svarte Nygaard som til Altaposten tidligere har sagt at Vasaloppet er sesongens viktigste løp. Der har han planer om å gjenta lørdagens prestasjon og samtidig revansjere andreplassen fra sist vinter.