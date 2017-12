Hjertelig takk, Rune!

sport

– Rune Repvik er ferdig som Alta IF-trener!

Det var beskjeden A-sporten fikk av fotballgruppas kontorleder og sportslige koordinator Rune Berger onsdag formiddag. Der og da hadde jeg ikke tid til å tenke så mye over Repviks avgjørelse, for i mediebransjen handler det om å være først ute med «breaking news» som dette. Det måtte handles kjapt. Først da mitt intervju med den avtroppende Alta IF-sjefen gikk mot slutten, slo det meg plutselig hvor mye jeg kommer til å savne den særdeles trivelige 35-åringen fra Bardu. Men før jeg rakk å gi ytterligere næring til den sørgmodige tanken måtte avisartikkelen skrives og altaposten.no oppdateres. Med deadline og en utålmodig nettsjef hengende over seg er det vanskelig å konsentrere seg om så mye annet.

Nå som ting har roet seg har jeg fått tid til å reflektere over beslutningen Repvik tok tidligere denne uka. Min første tanke er at jeg er litt overrasket. Han var sterkt ønsket med videre, noe som slett ikke er rart med tanke på hva som ble prestert i PostNord-ligaen i år. Etter to ganske svake sesonger var klubben tilbake helt i toppen, og det i en mye tøffere 2.-divisjonsavdeling enn de to foregående årene. Repvik og hans nye assistent Vidar Johnsen vraket gamle ideer om hvordan Alta IF skulle spille fotball. De fikk spillerne med på en kursendring som skulle vise seg å bli svært vellykket, og klubben var bare en svak avslutningskamp unna kvalifisering til 1. divisjon. Det virket som villdyret i Repvik fra 2013-sesongen hadde våknet til liv igjen. Noe var definitivt på gang.

I stedet takket han nei til ny kontrakt, og setter kursen for Stavanger. Samboeren til Repvik har familie i området, og det er forståelig at hun ønsker å tilbringe mer tid sammen med sine nærmeste. Og hovedpersonen selv sier at han er klar for nye utfordringer. Det er ingen grunn til å tvile på det han sier, og jeg respekterer avgjørelsen fullt ut. Men det betyr ikke at jeg er glad for at Alta IF må ut på trenerjakt. For den som skal overta jobben har svært store sko å fylle. Det må en helt spesiell person til, for Rune Repvik har gjennom ni innholdsrike år i Alta IF gjort et vanvittig sterkt inntrykk på alle rundt seg. Det er bare å se reaksjonene i sosiale medier etter at han bestemte seg for å slutte. Det hører sjeldenhetene til at en fotballtrener blir hyllet på denne måten. Som regel ender man opp med flere fiender enn venner i et slikt yrke.

For en lokal mediekanal som Altaposten er det utrolig viktig at treneren for fylkets beste fotballag stiller opp til intervju både på gode og dårlige dager. Og det har Repvik virkelig gjort. Han har alltid svart på våre spørsmål, uansett hvor grusomt formulert og lite gjennomtenkte de har vært. Jeg kan knapt forestille meg hvor mange ganger bardudølen har ristet oppgitt på hodet over dårlige vinklinger, upresise sitatgjengivelser og meningsløse kommentarer. Likevel er det aldri nei å få når A-sporten ringer, Radio Alta ønsker han i studio eller TV Nord vil ha et tv-intervju. Han har også vært en person det går an å snakke fritt med når skriveblokka eller kameraet er lagt bort, og det er noe jeg har satt pris på. Hans forgjengere Isak Ole Hætta, Aasmund Bjørkan og Rune Berger var heller ikke vanskelige å be, men for meg personlig er det Rune Repvik som vil bli husket som den mest omgjengelige av dem.

Resultatmessig har 35-åringen heller ingenting å skjemmes over. Ingen kan toppe sjetteplassen i 1. divisjon som Alta IF klarte i 2009 med Aasmund Bjørkan ved roret, men Repvik var allerede da involvert i trenerteamet. Det var han også da klubben berget plassen de to påfølgende årene. Etter nedrykket i 2012 overtok han hovedansvaret etter Rune Berger, og 2013-sesongen var en vanvittig oppvisning til tross store økonomiske problemer. Etter 14 strake triumfer innledningsvis ble det opprykk, og laget var bare tre poeng unna fornyet 1.-divisjonskontrakt året etter. Han har også bidratt til mange herlige cupøyeblikk, der Alta IF har slått ut flere eliteserielag. Alltid superengasjert og med hjertet utpå «drakta».

Det har vært en flott reise, Rune! Hjertelig takk for alt og lykke til videre.