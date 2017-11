Vil prøve romjulscup over to dager

sport

Torsdag 28. desember spilles Newsec romjulscup i Bulhallen og blir påmeldingen like stor, eller større, enn i fjor så blir det to dager med fotball.

– Vi vet det er interesse for to-dagers turneringer andre steder i fylket og har også fått noen ønsker om det her. Så vi håper vi kan arrangere gruppespillet fjerde juledag og sluttspillet dagen etter, men blir påmeldingen lavere enn i fjor er det ingen vits, sier Jon Steinar Eriksen i BUL.

– Da behøver vi heller ikke å starte klokken åtte om morgenen for å få kampene unnagjort på én dag. Kanskje vi kan drøye starten helt til 10-11-tiden.

I fjor mener Eriksen å huske at de hadde 11-12 herrelag og åtte damelag med i turneringen. Drømmen er at enda flere stiller lag.

– Vi har satt påmeldingsfristen til 17. desember, men vet man med sikkerhet at man skal stille lag så gjør det ingenting om man melder seg på så snart som mulig. Da kan vi kanskje på et tidligere tidspunkt ta en avgjørelse om at vi arrangerer turneringen over to dager, sier han.

Link til påmeldingen finnes blant annet på arrangementet Newsec romjulscup på Facebook.