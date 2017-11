Tapte første kamp

sport

Ole Martin Rindarøy scoret målet da Sogndal slo Ranheim 1-0 i den første av to kvalifiseringskamper til Eliteserien i 2018.

Ranheim maktet ikke å få et bortemål, og 1-0-seieren gjør at Eirik Bakkes Sogndal-mannskap har sikret seg et godt utgangspunkt før lørdagens returkamp på bortebane. Vinneren sammenlagt spiller på øverste nivå neste sesong.

– Vi fikk en tung start på kampen. Vi virket litt slitne etter siste seriekamp mot Vålerenga søndag (5-2-seier), men av og til får man kamper der ikke alt stemmer. Vi kjempet oss inn i kampen igjen, og vi fikk 1-0. En viktig scoring. Nå er vi i førersetet, og det er det alt handler om. Det blir en knalltøff returkamp, men vi skal kjempe for å vinne, sa Bakke til Eurosport etter kampslutt.

– Vi reiser hjem uten bortemål, det var ikke planen. Vi taper dessverre i dag, men vi skal ta dem hjemme, sa Ranheim-trener Svein Maalen.

Mads Reginiussen spilte hele kampen for Ranheim.