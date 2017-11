Tror på god sesong

sport

Mens Finn Hågen Krogh og Emilie Kristoffersen forlengst har gjort unna sine første konkurranser denne sesongen, skal de litt yngre altaværingene i aksjon for første gang kommende helg. Trenerteamet i Nordlysbyen ski består i år av Per Erik Bjørnstad, Tor Oskar Thomassen og Nina Heitmann. De er optimistiske på utøvernes vegne få dager før alvoret starter.

– Det har vært jobbet godt i langrennsmiljøet i Alta over flere år, og nå har vi mange utøvere som kan hevde seg nasjonalt. Bredden er bedre enn noen gang tidligere. Utøverne har trent bra i sommer og høst, og alt ligger til rette for en god sesong, sier Nina Heitmann til A-sporten.

Det kan hende at noen av Alta-løperne deltar i Tour de Reisa på Storslett til helga. De aller fleste setter imidlertid kursen for Karasjok, der Åpningsrennet arrangeres på lørdag hvis værgudene tillater det. Det er meldt lave temperaturer torsdag og fredag, men betydelig mildere lørdag og søndag. Så sjansene for at utøverne fra Alta får gjort unna sitt første renn er gode.

– Arrangøren tar en avgjørelse på fredag. Er det for kaldt i Karasjok drar vi til Nordreisa, men i utgangspunktet stiller vi med tilnærmet full tropp i Åpningsrennet. Vi skal prioritere renn i egen krets, forteller Heitmann.

Mye snø i Finland

Trenerteamet og utøverne var sist helg i finske Muonio, der de gjorde unna den siste treningssamlingen før sesongen starter.

– Vi hadde noen svært nyttige dager i Finland. Det var mye mer snø der enn her hjemme, og vi fikk trent både padleteknikk i bakker og jobbet med å utnytte terrenget bedre i klassisk. Litt løst var det, men alt i alt en vellykket samling, smiler hun.

For skiløperne i Vest-Finnmark er det fire renn som står på terminlista før nyttår. I tillegg til det nevnte Åpningsrennet i Karasjok arrangeres Snøkanoncrossen lørdag 16. desember, Kautokeinorennet søndag 17. desember og Romjulsrennet lørdag 30. desember. Både Snøkanoncrossen og Romjulsrennet går av stabelen i Kaiskuru.

– Vi bruker rennene før nyttår til å terpe på detaljer som gjør oss bedre rustet til norgescuprennene som venter. Vi ønsker å optimalisere det som skjer før, under og etter løp. Blant annet har vi ekstra fokus på riktig oppvarming, forteller Heitmann.

Den første norgescuprunden for juniorene er satt opp 5.- til 7. januar på Beitostølen. Samme helg er det BUL-samling og BUL-stafett i Alta. Så går det slag i slag til sonefinalen og Finnmarksmesterskapet i sprint avslutter konkurransesesongen i Karasjok 13.- og 14. april. Årets nordnorske mesterskapet i langrenn arrangeres for øvrig i Mosjøen 16.- til 18. mars.

Dyrt for klubbene

– Det skjer mye spennende denne vinteren, og utøverne må lære seg kunsten å bygge seg opp igjen mellom hver konkurranse. Men nå har vi i hvert fall fått gjort det vi skulle før sesongstart. Vi har vært påpasselig å ikke trene for hardt i denne siste perioden slik at vi unngår sykdom, og forhåpentligvis gir det resultater. Utøverne gleder seg veldig til å komme i gang med konkurransene, forteller hun.

Skiklubbene i Alta har til sammen 15 utøvere som skal i aksjon i norgescupen for juniorer. Det er et historisk høyt tall.

– Det er kjempegledelig at vi har så mange lovende juniorløpere, men det skaper også noen økonomiske utfordringer for klubbene. Det er dyrt å sende så mange utøvere til Beitostølen, Holmenkollen og Steinkjer. Vi får håpe at dette løser seg. Det er veldig inspirerende for våre utøvere å få målt krefter med de aller beste juniorene i landet.