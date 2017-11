sport

Alta IFs mangeårige hovedtrener Rune Repvik har ifølge klubbens egen facebookside bestemt seg for å takke av som sjef for klubbens herrelag i PostNord-ligaen. Kontrakten hans går ut ved årsskiftet, og Repvik kommer ikke til å signere en forlengelse.

– En fantastisk person, trener, kollega og venn. Det er en tid for alt. Alta IF Fotball ønsker Rune masse lykke til i fremtiden, og vil samtidig si tusen takk for innsatsen og dedikasjon som han har visst i jobben, skriver klubben.

Saken oppdateres!