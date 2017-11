Lyktes godt på hjemmebane

sport

Turnforeninga i Nordlysbyen hadde mange ildsjeler i sving sist helg. I tillegg til den tradisjonsrike juleoppvisningen på søndag arrangerte Henriette Bismo Eilertsen & co en turnkonkurranse dagen i forveien. Arrangementet fikk navnet Nordlyspokalen, og her deltok utøvere fra Alta, Hammerfest, Kirkenes og Tromsø.

Alta-turnerne har funnet seg veldig godt til rette i Finnmarkshallen etter at den nye delen sto ferdig, noe som kom tydelig frem på resultatlistene etter hvert som timene gikk. Totalt ble det 20 pallplasser for gjengen fra Nordlysbyen. Med åtte førsteplasser, ti andreplasser og to tredjeplasser var Alta turnforening mestvinnende i dette stevnet.

Hammerfest stilte med klart flest lag, og kunne reise hjem med 11 pallplasser i bagasjen. Tromsø på sin side kunne vise til totalt ni pallplasser. Det skal nevnes at Alta var eneste deltakende klubb i fire klasser, men de vant flere øvelser der deltakelsen var god.

I for eksempel rekruttklassen var begge Alta-lagene bedre enn Hammerfests fem og seks lag i både trampett og tumbling. Også i seniorklassen for kvinner var Alta på første- og andreplass foran en drøss med lag fra Hammerfest.