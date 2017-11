Tapte nøkkelkamp

sport

Vestli - Alta 32-27:

Lørdag tapte Alta IFs håndballherrer klart mot serieleder Oslo-studentene. Søndag fikk de en ny mulighet til å ta poeng, men heller ikke denne lyktes Ottar Pettersens mannskap. Gjestene fra Nordlysbyen slapp inn 15 mål før pause, og scoret bare ti ganger selv.

Det forspranget klarte de aldri å ta igjen.

Litt spenning ble det likevel i sluttminuttene. Vestli ledet med åtte mål da Alta IF satte inn en skikkelig spurt, og en stund var det bare tre mål som skilte lagene. Hjemmelaget fikk imidlertid satt inn to scoringer rett før slutt slik at resultatet ble 32-27.

Som på lørdag var det Petter Barosen som var Alta IFs mestscorende spiller. Han noterte seg for åtte fulltreffere. Spillende trener Ottar Pettersen var tilbake etter skadeavbrekket og satte inn seks nettkjenninger. De øvrige målene ble scoret av Michael Hoel Johansen 4, Håvard Brekmo 4, Vebjørn Slettli 2, Marius Dahl 1, Andreas Bjørkmann 1 og Ole Kristian Lillemoen 1.

Alta IF har fire poeng på sine ti første kamper i 2. divisjon avdeling 1 denne sesongen. De ligger under nedrykksstreken sammen med bunnlaget Skarphedin, som har to poeng på åtte kamper. De to dårligste lagene rykker ned. Alta IF har to poeng opp til Vestli på sikker plass.

Alta IFs neste kamp er hjemme mot Bravo fredag 8. desember. Så møter de Skarphedin i Altahallen søndag 10. desember.