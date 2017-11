Ny sterk plassering

sport

I fredagens fristilrenn i norgescupen klinket Alta-jenta til med en råsterk tredjeplass på Gålå, kun slått av Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Anne Kjersti Kalvå.

Kristoffersen droppet lørdagens sprint, men på søndagens 10 kilometer klassisk var hun tilbake på startstreken. I dette rennet var det nevnte Anne Kjersti Kalvå som var klart best. Hun var 24 sekunder foran Thea Krokan Murud, som kapret andreplassen.

Marthe Bjørnsgaard ble nummer tre, mens Emilie Kristoffersen gikk inn til en sterk femteplass. Altaværingen var 57 sekunder bak vinner Anne Kjersti Kalvå.

65 seniorløpere stilte til start i kvinneklassen på søndag.

Med tredje- og femteplass i bagasjen er det meget gode muligheter for at Emilie Kristoffersen får sjansen til å gå verdenscuprenn på Lillehammer neste helg. Norge har større kvoter enn vanlig, noe som åpner for døra for landets nestbeste skiløpere.