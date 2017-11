Turnfest i Alta

sport

Lørdag møttes 130 turnere fra hele fylket opp i Finnmarkshallen for å konkurrere. Det var duket for en rekke øvelser for 53 lag fra fire ulike klubber.

– Nivået er veldig bra. I forhold til resten av Nord-Norge ligger vi bra an, sier leder i Alta turnforening, Henriette Bismo Eilertsen.

Hun forteller videre at det er tredje kretskonkurransen de har i Finnmark i 2017 og at det er turnere fra 11 år og oppover. Hammerfest var godt representert i konkurransen med flest turnere, mens Alta hadde rundt 20 utøvere i sving.

Konkurransen avsluttes i dag, men turnforeningen skal ha juleoppvisning på søndag i Finnmarkshallen.