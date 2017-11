– Fantastisk at vi har slike spillere i klubben

sport

– Makhtar Thioune og Aziz Idris møtte opp på treningen vår i forrige uke og omtrent tvingte seg med på økta. I går formiddag fikk jeg en melding fra Thioune som lurte på når vi hadde trening. Han ville komme innom også denne uka for å få revansje etter forrige ukes spilløkt, sier trener Toril Ek som hyller herrespillerne for sine bidrag.

– At de ønsker å gjøre no slikt betyr veldig mye for jentene og oss aldersbestemte trenere. De var virkelig engasjerte og det ble en veldig morsom trening for jentene. Så de skal virkelig ha skryt. At vi har slike seniorspillere i klubben er helt fantastisk og noe vi er veldig glade for. Spesielt de utenlandske spillerne bidrar veldig mye for våre aldersbestemte lag, sier jentetreneren.