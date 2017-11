Sikter høyt i USA

sport

– Jeg har trent veldig godt foran årets sesong, og føler meg fysisk og mentalt klar for utfordringen som venter. Jeg tror aldri jeg har vært i bedre form enn jeg er nå. Alt ligger til rette for et spennende og forhåpentligvis vellykket mesterskap på amerikansk snø, sier Moland til A-sporten.

Trives meget godt

Han og Vadsø-jenta Malene Trosten Andersen, som også representerer Alta snøscooterforening når det kjøres løp i Norden, er tilbake i USA og Frattalone Racing Team. Dette er samme team som de kjørte for i fjor.

– Vi har funnet oss kjempegodt til rette med boplass, kjøretøy og alt sammen. Det er moro å være tilbake. Vi har et veldig godt forhold til alle i teamet. Det føles som min andre familie, forteller Moland, som nå er på plass i Duluth i Minnesota, der sesongens første løp går av stabelen.

Skal på pallen

I fjor måtte Alta-kjøreren ta til takke med en litt skuffende 15. plass sammenlagt i klasse Pro Lite, som han også skal konkurrere i denne sesongen. Teamet slet med dårlige starter, og da ble det vanskelig å kjempe helt i toppen. Moland tror ikke det skal bli et problem denne gangen, og er særdeles offensiv dagen før alvoret starter.

– Både jeg og teamet har høye forventninger til årets sesong. Det har gått bra på trening, og scooteren virker svært konkurransedyktig. Vi ønsker å vinne Pro Lite-klassen og føler absolutt at den målsettingen er innenfor rekkevidde. Målet er å være på pallen i alle løp, fastslår han.

Åtte runder

Det nasjonale scootercrossmesterskapet i USA består av åtte løp. Det første kjøres som nevnt ved Spirit Mountain i Duluth fredag og lørdag. Så går turen til Jacksonhole i Wyoming, der årets siste løp går av stabelen 8.- og 9. desember. Den første helga i 2018 er det Shakopee i Minnesota som er vertskap for Moland & co. De skal også innom South Dakota, New York, Michigan og Iowa før det hele avsluttes i Wisconsin i midten av mars.