Hviler ikke på laurbærene

Tidligere denne uka delte Alta kommune ut ildsjelprisen 2017, og vinneren var ingen ringere enn Alta turnforenings mangeårige leder Henriette Bismo Eilertsen. Gleden var stor, men feiringen minimal. Ildsjelen har nemlig flere store oppgaver foran seg denne helga. Lørdag arrangerer turnforeninga konkurransestevne, og søndag er det klart for den tradisjonsrike juleoppvisningen.

– Det finnes ikke ord som kan beskrive hvor glad jeg ble da kommunen ga meg årets ildsjelpris. Det var helt utrolig. Samtidig er det ikke sånn at jeg går rundt å tenker at dette var en pris som jeg absolutt fortjente å vinne. Jeg tror ingen prisvinnere tenker sånn. Det er så mange andre som gjør en vel så stor jobb som jeg gjerne skulle delt æren med. Lista er lang, og det er grunnen til at vi har et så fantastisk idrettsmiljø i Alta. Det er utrolig mange som bidrar, sier Henriette Bismo Eilertsen til A-sporten.

Det tok ikke lang tid fra prisutdelingen var over til fokuset igjen var på det som skal skje til helga.

– Det er veldig få konkurransestevner i Finnmark, så vi bestemte oss for å gjennomføre et stevne på lørdag. Det blir ingen stor greie, men det er bra for utøverne å få konkurrert litt med jevne mellomrom. Klubbene i Finnmark og en gjeng fra Tromsø stiller. Totalt skal 53 lag i aksjon i løpet av lørdagen, forteller Bismo Eilertsen.

Tidligere er det Altahallen som har vært turnforeningas hjemmearena. Nå har de fått flyttet alt utstyret til Finnmarkshallen, og ser frem til å bruke den nye hallen til konkurranser lørdag og oppvisning søndag.

– Vi gleder oss veldig til det som skal skje i helga, og arrangementene vil få et løft med den nye hallen. Riktignok er ikke tilskuerkapasiteten like god som i Aulaen. Den nye hallen tar 350 tilskuere, og vi har ofte hatt mange flere enn det på juleoppvisningene. Men akkurat denne helga er det mye annet som skjer, og mange av de som skulle vært i aksjon er bortreist. Så vi tror det skal gå bra. Det kan uansett være lurt å komme litt tidlig på søndag. Vi åpner dørene klokken 14.00, og så starter oppvisningen en time senere, sier hun.