BUL-toget tøffer videre

Den skuddsterke duoen sto for omtrent halvparten av BULs scoringer da Tverrelvdalen ble slått 31-17 i Altahallen i går kveld. Med full pott på sesongens fire første kamper klatret Bossekops håndballdamer til andreplass på tabellen. Nå har de bare TSI, som har spilt to kamper mer enn jentene til Vebjørn Slettli, foran seg. Målsettingen om seriegull og opprykk lever i beste velgående.

– Det begynner å løsne litt for noen av våre mest sentrale spillere, og det er gledelig, kommenterer BUL-trener Vebjørn Slettli.

Gleder seg til januar

Slettli innrømmer glatt at det ikke var alt han var like fornøyd med i Altahallen i går.

– Først må jeg si at det er ekstremt vanskelig å holde konsentrasjonen oppe i kamper som dette, så jeg skjønner at det glipper i blant. Men jeg hadde likevel forventet et bedre forsvarsspill av jentene. Det ble også alt for mange bomskudd. Samtidig hadde vi øyeblikk der spillerne viste hva de er i stand til. Enkelte av kombinasjonene var glimrende, fastslår Slettli, som gleder seg til toppkampen borte mot TSI på nyåret.

– Nå har vi spillertyper i laget som behersker de kombinasjonene jeg er ute etter, og vi skal fortsette å jobbe med dette. Det gjenstår en hjemmekamp mot Tverrelvdalen før jul, og så er det fullt fokus på oppgjøret mot TSI. Det er klart at vi gleder oss til å måle krefter med serielederen.

Ser fremgang

Tverrelvdalen skapte muligheter og leverte en brukbar kamp hjemme mot naboklubben, men var aldri i nærheten av å ta poeng fra topplaget fra vestkanten. Trener Lene Magnussen Suhr synes jentene gjorde en ok jobb.

– Vi klarte å slippe oss litt mer løs enn i de foregående hjemmekampene. Det er positivt, sier TIL-sjefen til A-sporten.

– Vi møtte et godt lag og hadde ingenting å tape. Dermed slapp jentene skuldrene ned og produserte bra med sjanser. Vi måtte riktignok justere oss inn litt defensivt, og selv om vi ikke klarte målsettingen om maks 30 baklengsmål er vi passelig fornøyd. Jeg ser fin fremgang fra kamp til kamp, og det er det viktigste. Innstillingen og innsatsen er bra, sier Magnussen Suhr.