Finpuss i Finland

sport

De beste seniorløperne i landet startet konkurransesesongen på Beitostølen sist helg. Startskuddet for de yngre lokale løperne er fortsatt en drøy uke unna, og da er det Nordlysrennet i Karasjok og Tour de Reisa på Storslett som gjelder.

Siste samling

For å være best mulig rustet til sesongstarten setter Team Finnmark nok en gang kursen for Finland. Denne gangen er det Muonio som er stoppested.

– Vi hadde et veldig nyttig og givende opphold i Saariselkä for et par uker siden, og nå er vi klare for en ny tur over grensa. Fredag morgen kjører vi til Muonio, der vi skal trene godt gjennom hele helga. Teamet vårt består i år av 23 aktive løpere, som er ny rekord. Det er en flott gjeng med skikkelig trøkk i. Vi gleder oss til å ta fatt på den siste treningssamlingen før konkurransene starter, forteller Per Erik Bjørnstad og Tor Oskar Thomassen i Nordlysbyen ski.

Endrer fokus

Bjørnstad forteller at utøverne har tatt farvel med en lang og intensiv kapasitetsperiode, og nå er i en såkalt konkurranseforberedende periode.

– Treningen har vært delt opp i sommer og høst, og nå setter vi sammen disse elementene slik at utøverne er best mulig fysisk og mentalt forberedt til sesongstart. Det er en viktig jobb som skal gjøres de neste ukene, fastslår Bjørnstad, som selv kommer senere til Muonio.

– Jeg og Finn Hågen Krogh setter oss i bilen og kjører til Kuusamo, der han skal gå verdenscuprenn i helga. Så jeg er ikke på plass i Muonio før søndag kveld.

Filmer stjernene

Bjørnstad skal som tidligere år bidra som smører for det norske skilandslaget.

– Jeg blir ikke å være på samtlige renn i verdenscupen denne sesongen. Men det er fint å kunne bidra i blant. Det er inspirerende å følge verdens beste skiløpere på nært hold, og jeg filmer en god del. Disse videoene bruker vi i treningshverdagen til våre egne utøvere. Det er alltid nyttig å se hvordan de aller beste gjør ting, smiler Bjørnstad, som trives veldig godt i det norske smøreteamet.

– Det er ikke så mye vi får gjort etter at rennene starter, så da følger vi moroa på nært hold. Da er det bare å krysse fingrene for at vi i smørebua har truffet med våre vurderinger. Jeg gleder meg til å komme i gang med sesongen, både som landslagssmører og trener for utøverne fra Alta, avslutter han.

Norgescup i januar

Den første skikkelige utfordringen for de lokale utøverne kommer på nyåret. Da går startskuddet for norgescupen for juniorer.

– Den første helga i januar er vi klare. Det er alltid like spennende å se hvordan våre utøvere klarer seg i møtet med landets beste juniorer, sier Tor Oskar Thomassen.

Norgescuprennet 5.- til 7. januar går av stabelen på Beitostølen.