Blir stadig bedre

Det ble en hektisk helg for damene fra Nordlysbyen. 63 mil i bil hver vei er tidskrevende, og i tillegg spilte de seks kamper.

Fire av disse matchene var turneringskamper i Sortland Open, der Alta-damene leverte gode prestasjoner.

– Vi endte opp med bronsjeplass i turneringen, noe vi er veldig godt fornøyde med. Spillet vårt ble generelt bedre utover helga. Vi hadde en lang kjøretur på ti timer fra Alta, og var ikke fremme før klokken 02.00 natt til lørdag. Dette preget oss litt tidlig på lørdagen, men vi klarte likevel å mobilisere godt utover, forteller Inga Maren Gran Erke.

I tillegg spilte de to 2.-divisjonskamper. I den første kampen ble det 1-3 tap for BK Tromsø. Deretter slo altaværingene tilbake med 3-2-seier over hjemmelaget Sortland.

– Mot BK Tromsø fikk vi en god start med seier i første sett. Så ble det en liten svikt i andre sett. Vi kjempet hardt i tredje og fjerde sett, men dessverre ble BK Tromsø for sterke. Forrige gang vi møtte dette Tromsø-laget tapte vi 0-3 med dårligere settsifre, så vi er i framgang, fastslår Gran Erke.

– Mot Sortland ble det tap i første sett, men vi kom tilbake og vant de to neste settene. Det ble nok en gang en jevn kamp, men heldigvis vant vi det femte og avgjørende settet etter at Sortland kom sterkt tilbake.

Hun synes det er moro at Alta er i ferd med å få frem noen svært lovende volleyballspillere.

– I løpet av helga har det vært mange gode enkeltprestasjoner av samtlige spillere. Jeg ønsker denne gangen å trekke frem Andrine Klausen Simonsen, som har vokst enormt på banen denne høsten. Hun har et veldig godt volleyballblikk og god forståelse for spillet. Hun tar jobben seriøst og har stabilisert mottak og smash voldsomt, forteller hun.

– Neste store happening for oss er Sol-cup i Tromsø 26.- til 28.januar. Jeg håper at vi kan stille både med damelag, mixlag og herre/guttelag i den turneringen.