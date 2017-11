Skjøt seg til topps

sport

– En kjempeflott helg i Hammerfest er over. Ti av lagets skyttere tok veien over fjellet i helga for å konkurrere mot skyttere fra Hammerfest, Tana og Karasjok, hvor cirka 50 skyttere deltok, forteller Line Andersen, nestleder i Alta skytterlag.

To skyttere i finalen

– Innledningsvis i Mørketidsstevnet på lørdag skjøt alle 25 skudd, og her var det Alta-skytter Birgitte Opgård som satte standarden og klinket til med 250 av 250 mulige poeng. Når alle hadde skutt sine 25 skudd ble de rangert etter ett spesielt system, så startet dueller der det var én mot én. Beste skytter gikk videre, etter mye spennende utslagningsskyting sto det kun fire igjen. De gikk til finalen, og to av dem var fra Alta. Her var det Vidar Isaksen som var mest treffsikker og slo vår mer erfarne Arnulf Losvar med ett bedre innertreff, forteller Andersen videre.

Vant stafetten

Etter Mørketidsstevnet var det duket for med lagskytingsstafett. Der stilte hvert lag med tre skyttere. Første skytter ut skulle skyte syv tiere kjappest mulig, før neste skjøt seks tiere i knestående. Så var det til slutt ankermannen som skulle skyte tre tiere stående.

– Det er en veldig spennende øvelse hvor det gjelder å holde hodet kaldt, pulsen nede og skyte fort, forteller Line Andersen, som stolt kunne meddele at Alta tok seieren i år som i fjor med seg hjem over Sennalandet.

Birgitte Opgård, Geir Yngve Opgård og Vegard Haugan dannet vinnerlaget. Hammerfest ble nummer to, mens Tana tok den siste pallplassen.

Mange gode prestasjoner

Søndag var det åpent stevne. Her ble det kun skutt 25 skudd og man kunne oppnå 250 poeng.

– Vegard Haugan imponerte stort i klasse fire med fantastiske 245 poeng og vant dermed klasse 3-5.

I klasse eldre rekrutt var Nathalie Losvar og Birgitte Opgård stødige med riflene og sanket 249 av 250 mulige poeng.

– Vi hadde også en nybegynner i ungdomsklassen, Nikolai Mikkelsen Moksnes. Han deltok på sitt første stevne og gjorde det veldig bra. Flere av lagets skyttere leverte bra resultater begge dager, opplyser hun.

– Skyttere våre har formen inne og leverer bra resultater gang på gang. Flere skyttere er å finne på listene over Norges beste, avslutter en stolt nest-leder i Alta skytterlag.