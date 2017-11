Nye BUL-seire

sport

I går vant BULs håndballherrer begge oppgjørene mot samarbeidslaget Sørreisa/Bardu/BOIF, før de satte kursen til Ankenes. Der ble det langt tøffere kamp om poengene, men BUL fikk med seg en ettmålsseier etter å ha vunnet 25-24. BUL ledet 14-11 til pause. BUL topper nå 3. divisjon på bedre målforskjell enn Alta 2, som har en kamp mindre spilt.

Lødingen på tredjeplass tapte mot TSI i gå. Alta 2 kan som kjent ikke spille kvalik, så BUL-guttene har for øyeblikket stø kurs mot kvalik.

Damelagene til BUL var stasjonert i Vadsø, hvor de møtte Vadsø Turn over to dager. Lørdag vant rekruttlaget 27-16, mens A-laget vant 31-11 uten større problemer tidligere i dag. På torsdag får BUL besøk av Tverrelvdalen i BUL-hallen. BUL har kun spilt fire seriekamper, men til gjengeld vunnet alle fire. TSI ser ut til å være eneste målestokk for BUL-damene denne sesongen, og står for øyeblikket med fem strake seire.