Mads sendte Ranheim ett steg nærmere Eliteserien

Ranheims Mads Reginiussen pådro seg et overtråkk i kvalifiseringskampen mot Mjøndalen, men spilte videre og ble til slutt matchvinner. Trønderne vant 2-1 i en kamp hvor regnestykket var veldig enkelt. Vinneren møter 14. plassen i Eliteserien over to kamper. Vinneren der spiller Eliteserie neste sesong. Det er noe Mads Reginiussen ønsker seg mer enn de aller fleste. Han ble hentet til Tromsø fra Alta IF i 2009, men fikk ikke mange mulighetene i daværende Tippeligaen.

– Jeg tror ikke det er mange som hadde spilt videre etter et slikt overtråkk. Det var ganske kraftig, avslører Ranheim-trener Svein Maalen overfor Eurosport.

Mads Reginiussen er god.OBOS-ligaens svar på Mike Jensen — Ole Martin Årst (@omaarst) 19. november 2017

Ranheim tok ledelsen etter 16 minutters spill. Michael Karlsen satte en retur i mål, noe som ga bortelaget en kjempestart på matchen. Kort tid i forveien hadde Mjøndalens Christian Gauseth en ball i mål, men assistentdommeren vinket for offside. Plutselig var det i stedet trønderne som kunne juble for ledelse.

– Det er helt enorm, helt enormt. Det er ingen som trodde på oss før sesongen, men vi har jobbet så hardt. Det var ett lag som ville spille fotball i dag, og det laget vant, sier en rørt Michael Karlsen.

Han scoret kampens første for bortelaget.

– Vi er en gjeng med kompiser som jobber for hverandre, og det er derfor vi vinner. Det er helt fantastisk, sa han videre til Eurosport.