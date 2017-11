Krogh på 5. plass

sport

Finn Hågen Krogh var 12,5 sekunder bak teten etter 2,2 kilometer, og det så ikke ut til at han var helt på stasjon søndag formiddag. Mot slutten av det 15 kilometer lange løpet satte han opp farten og fikk trent på avslutningen sin. Tverrelvdalen IL-løperen hadde raksest mellomtid av alle på de tre siste kilometerne. Krogh ble til slutt nummer fem, 42,1 sekunder bak vinneren.

– Det viser at han har kapasitet, og han har tatt ut alt på slutten her. Ser ikke bort ifra at Finn Hågen er med om å slåss om seieren i mini-touren neste helg i Finland. Så fort kan det snu for han, sa NRKs Jann Post.

– Han er bare 12.2 sekunder fra pallplass her til slutt. Det så vesentlig dårligere ut halvveis i løpet. Han må ha noe viktig å gå for, la sidekommentaor Torgeir Bjørn til.

Simen Hegstad Krüger vant foran Hans Christer Holund. 21-åringen Jan Thomas Jensen fra Hommelvik sto for dagens største prestasjon når han gikk inn til tredjeplass, 30,7 sekunder bak Krüger. Martin Johnsrud Sundby var som vanlig favoritt, og han åpnet bra. Det ble etterhvert tydelig at han ikke hadde noen toppdag i sporet.

– Jeg skal ikke ha sånne renn som i dag. Dette var ikke noen god dag, sa Sundby til NRK etter målgang.