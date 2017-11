Generasjonsskifte i kombinert

sport

Jørgen Oliver Strøm (17) og kombinertgutta har også vært i aksjon på Beitostølen i helga. Hoppdelen ble unnagjort på torsdag i Midtsuten, mens langrennene gikk lørdag og søndag. Alta IF / Team Kollenhopp-utøveren ble nummer 20 i hoppdelen til 5 kilometeren etter hopp på 89,5 meter og poengsummen 99,5. Under 10 kilometeren gikk han ut som nummer 15 etter å ha hoppet 91,5 meter, som ga poengsum på 103.

Kombinertsporten er inne i et stort generasjonsskifte, og resultatlistene er tapetsert av utøvere som er født på 2000-tallet. 12 av 33 er førdt i 2000 eller senere, mens ytterligere 12 er førdt i 1995 eller senere. Simen Kvarstad, født i 2000, var best i begge hoppomgangene og slo landslagsløperne. Strøm ble nummer 30 under langrennsdelen på lørdag, mens han ble 26 på søndag. Sammenlagt ble det en 25. og en 22.-plass på unggutten blant 33 deltakere.

Mikko Kokslien fulgte opp lørdagens NM-seier i kombinert da han utmanøvrerte Jørgen Graabak på nytt på søndagens 10 kilometer. Seieren ga også kongepokal. Søndag ble det en ny duell mellom de to øverste på pallen fra lørdagens renn. Kokslien og Graabak kvittet seg med konkurrentene i den siste bakken, men det var Kokslien som hadde et siste gir på oppløpet.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å skvise ut såpass på slutten, sa Kokslien til NRK.