– Åpnet for hardt

Emilie Kristoffersen åpnet hardt og var oppe på femteplass på åpningspunktene på en og 2,2 kilometer. Derfra ble det tyngre, og Alta-jente endte til slutt opp på 11. plass, 1:47;4 bak Marit Bjørgen.

– Hun jaga litt mye opp til 2,2 kilometer, og vi får vel litt av svaret på det her, for her fyker det et par jenter forbi henne på lista. Da har nok kanskje starten vært litt for tøff, og Emilie får svi for det nå. Det er fort gjort å bli litt ivrig her. Det er mulig å hente seg inn etter en dårlig mellomperiode og komme sterkt tilbake på slutten, men det er tøft psykisk når man er så sliten, sa NRKs kommentatorer om Kristoffersens løp etter seks kilometer. En ellevteplass er ikke til å kimse av i dette selskapet, og Emilie må kunne sies å ha fått en godkjent start på sesongen. Forrige helg ble hun nummer to og ti i Finland, mens hun ble nummer 17 og 11 på Beitostølen. Over 50 stilte til start søndag.

Marit Bjørgen vant som ventet nok en distanse på Beitostølen, men fikk mer kamp enn ventet på 10 kilometer fri søndag.

– Det var et bra løp, men jeg var forberedt på at Ragnhild kom til å gå bra i dag, sa Bjørgen til NRK etter målgang.